“Açlık sınırı asgari ücreti solladı, asgari ücret yeniden belirlensin!”

Mart ayında 4 kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırının 4 bin 928 TL’ye yükseldiğini ifade eden Tokgöz, ayrıca gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması gereken zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırının ise 16 bin 52 liraya çıktığını kaydetti.

4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 8,24 arttığını vurgulayan Tokgöz, son 12 ay itibarıyla artış oranının ise yüzde 76,39 olduğunu kaydetti.

Bir evin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçlarına her geçen gün zam üstüne zam geldiğini ve vatandaşların artan enflasyon rakamlarından artık rahat bir uyku uyuyamaz hale geldiğini ifade eden Ulaş Tokgöz, “Artık beceremiyorsunuz. Gelin vakit geçmeden sandığı vatandaşın önüne koyun. Erken değil, hemen seçim” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını ve asgari ücretin yeniden belirlenmesinin şart olduğunu dile getiren Tokgöz, “İktidar yetkilileri asgari ücretin yeniden belirleneceğini söylüyor. İnşallah sözünde durular. Sözlerinde durmazlarsa eğer halkımız da sandık önüne geldiğinde bugünleri unutmaz inşallah” dedi.

Asgari ücretin artık asgari ücret olmaktan çıktığını söyleyen Ulaş Tokgöz, “Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? Bunlar gerçekten de devleti yönetemiyorlar. Kendi yaptıkları yanlışların faturasını ise vatandaşa kesiyorlar" diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)