Yakalandı kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren, Osmancık’ın tanınmış simalarından, Osmancık eski Belediye Meclis üyesi Alaattin Uğur'a Allah'tan rahmet dileyen Cahit Bağcı, “Nevi şahsına münhasır ve insancıl kişiliği, tez canlılığı ve Osmancık aşkı ile hemşehrilerimizin sevgi ve saygısını kazanmış gönüllerinde yer etmişti. Birlikte çalıştığımız dönemde bitmez tükenmez enerjisine, taban siyasetine olan inancı ve güvenine ve siyasete kattığı değerlere şahidiz. Gece gündüz, yaz kış demedi bizi hiç yalnız bırakmadı, hep yanımızda ve destekçimiz oldu.

Zamansız ayrılışı nedeni ile acımız ve üzüntümüz çok büyük. Osmancıklı hemşehrimiz ve onunla yol ve dava arkadaşlığı yapan herkes onu çok özleyecek ve hiç unutmayacaklar. Alaattin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi, akrabaları, dostları, tüm sevenleri ve Osmancıklı hemşehrilerime başsağlığı diliyorum. Allah sabırla dayanma gücü versin. Varsa hakkımız helal olsun. Ruhu şad mekanı cennet olsun” dedi. (Haber Merkezi)