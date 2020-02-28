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“Acımız büyük, içimiz kanıyor”

Bağımsız Kamu Görevlileri Konfederasyonu İl Temsilcisi Hayati Çam, Suriye-İdlip bölgesinde 27 Şubat 2020 Perşembe günü birliklerimize yapılan Rusya destekli hava saldırısında 33 kahraman askerimizin şehit düştüğünü belirterek, “Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz” dedi.

“Acımız büyük, içimiz kanıyor”

Bağımsız Kamu Görevlileri Konfederasyonu İl Temsilcisi Hayati Çam, Suriye-İdlip bölgesinde 27 Şubat 2020 Perşembe günü birliklerimize yapılan Rusya destekli hava saldırısında 33 kahraman askerimizin şehit düştüğünü belirterek, “Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet ve mağfiret, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz” dedi.

28 Şubat 2020 Cuma 20:57
“Acımız büyük, içimiz kanıyor”

“Devletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu açıklıyoruz” diyen Çam, yaptığı açıklamada şunları bildirdi:

“Acımız çok büyük, içimiz kanıyor. Kelimeler kifayetsiz kalmaktadır. Siyasi partilerimizi, tüm sivil toplum örgütlerimizi ve vatandaşlarımızı birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye, sosyal medyaya sızacak hainane ve asılsız tahrik ve dezenformasyona uyanık olmaya karşı çağırıyoruz.

Devlet aklının hakim olmasını, bölgede en kısa sürede barışın hakim olmasını diliyor, Cenab-ı Hak’tan kahraman askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olmasını niyaz ediyoruz.” (Haber Merkezi)

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