“Acımız büyük, içimiz kanıyor”

“Devletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu açıklıyoruz” diyen Çam, yaptığı açıklamada şunları bildirdi:

“Acımız çok büyük, içimiz kanıyor. Kelimeler kifayetsiz kalmaktadır. Siyasi partilerimizi, tüm sivil toplum örgütlerimizi ve vatandaşlarımızı birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye, sosyal medyaya sızacak hainane ve asılsız tahrik ve dezenformasyona uyanık olmaya karşı çağırıyoruz.

Devlet aklının hakim olmasını, bölgede en kısa sürede barışın hakim olmasını diliyor, Cenab-ı Hak’tan kahraman askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olmasını niyaz ediyoruz.” (Haber Merkezi)