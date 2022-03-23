“Açılışı yapılan 25 fabrika nerede ve ne zaman yapıldı?”

Tahtasız, geçtiğimiz günlerde Çorum’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Çorum’un son dönemde sanayide büyük atılımlar yaptığını ifade ederek, 320 milyon TL yatırımla tamamlanan, 650 kişiye istihdam sağlayan 25 fabrikanın açılışını gerçekleştirdiklerini belirtmesine bir anlam veremediklerini kaydetti.

Açılışı yapılan 25 fabrikaların birçoğunun iki - üç yıl önce açılan fabrikalar olduğunu, bunun da Bakanın Twitter hesabındaki videoda görüldüğünü söyleyen Tahtasız, “Bizler elbette ki ilimizin gelişmesinden, büyümesinden, kalkınmasından yanayız. Her seçim öncesi Çorum’a ziyarete gelen bakan ve başbakanlar açılan fabrikaları yeniden açmayı gelenek haline getirdi” dedi.

“VERİLEN SÖZLER NEREDE KALDI?”

2018 seçimlerinde Çorum’a acemi birliği sözü verildiğini hatırlatan Tahtasız, “2022 yılındayız. Hani nerede acemi birliği? Çimento Fabrikasını özelleştirdiniz, sonra da satılmasını, kapatılmasını sağladınız. Şeker Fabrikasını özelleştirdiniz. İktidarınız döneminde Çorum’a kaç tane devlet yatırımı olan fabrika yaptınız? İş insanlarının, özel müteşebbisin yaptığı yatırımları sahiplenmek kolay. Kendi yaptığınız bir yatırımı gösterin. Daha önce açılmış fabrikayı yeniden açmak marifet değildir, asıl marifet Çorum’un hak ve hukukunu korumak, istihdam sağlamak, devlet yatırımlarını kazandırmaktır” ifadesini kullandı.

BU KAÇINCI MÜJDE?

Çorumluların yıllardır AKP iktidarının temsilcileri tarafından “hızlı tren projesi Çorum’a hayırlı olsun” müjdesiyle karşılaştığını, seçim meydanlarında, basın toplantılarında, açılış ve temel atma törenlerinde sürekli demiryolu müjdesinin verildiğini, ancak her ne hikmetse Çorumluların özlemi olan bu yatırıma bir türlü kavuşamadığının altını çizen Tahtasız, iki Çorum milletvekilinin birbiri ile çelişen açıklamalar yapmasının kafaları karıştırdığını kaydetti.

Tahtasız, “Geçtiğimiz hafta içinde AKP Genel Merkezinde Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun gündeme getirmesi üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kırıkkale-Delice-Çorum-Samsun YHT ve Demiryolu yapım ihalesinin 2023 yılı içinde yapılacağını açıklamıştı. Ardından da AKP Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, demiryolu ihalesinin 2023 yılından önce yapılacağını ‘müjde’ olarak duyurdu. Vatandaş şimdi kime inanacak?” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

