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Açılışa hazırlanan berber ve kuaförlere hijyen seti

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da faaliyetleri durdurulan berber, kuaför ve güzellik merkezleri açılışa hazırlanıyor. 

10 Mayıs 2020 Pazar 02:42
Açılışa hazırlanan berber ve kuaförlere hijyen seti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'ta faaliyete başlama müjdesinin ardından Çorum Belediyesi’de kentteki berber, kuaför ve güzellik merkezlerini dezenfekte etti. İşyerlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, müşterilerine yeniden hizmet vermek için hazırlık yapan berber ve kuaför esnafını maske ve hijyen seti dağıttı. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse ile birlikte esnafları geçen Aşgın, her zaman esnafın yanında oldukları masajını verdi. 
Korona ile mücadele kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin durdurulduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, bu süreçte büyük bir sabır ve metanetle esnafların beklediklerini söyledi. Bu bekleyişte belediye olarak her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Aşgın, esnaf odasıyla işbirliği içerisinde dükkanı kapatmak zorunda kalan esnaflara 250 TL’lik alışverişi dağıttıklarını açıkladı. 


50 günlük aradan sonra Pazartesi günü artık berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin açılacağını hatırlatan Aşgın, “Bu çok güzel bir duygu. Sabahtan itibaren birçok esnafımızla görüşüyoruz. Sanki ilk kez dükkânlarını açıyorlar ya da ilk kez bir işyerine yerleşiyorlar. Bu güzel bir şey bir şey. Tüm esnaflarımız yeni bir başlangıç yapmış olacaklar. Hemşehrilerimizde bu süreçte berberin, kuaförün ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonraki süreçte inşallah muhabbet, huzur, karşılıklı sevgi saygı daha da artacak. Buna inanıyorum. Tüm esnaflarımıza hayırlı olsun. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi. 
Berber, kuaför ve güzellik merkezleri için bir hijyen kiti hazırladıklarını anlatan Başkan Aşgın, bunları da esnaflara takdim ettiklerini belirterek, “Dün nasıl berberlerimizle berabersek, kuaförlerimizse berabersek bundan sonraki süreçte de yanlarında olarak destekleyeceğiz. Bu ve benzeri hizmetlerimizi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı. 
Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mustafa Köse de, “Bu sıkıntılı süreçte esnaflarımıza gerek ayni yardımlarıyla gerek diğer yardımlarla bu sıkıntılı günümüzde yanımızda olan Belediye Başkanımıza, yardımcılarına ve belediye çalışanlarına tüm esnaflarımız adına teşekkür ediyorum” dedi. 

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