Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı
İzmir’de meydana gelen depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) için cenaze töreni düzenlendi.
Güncel 03.11.2020, 19:38
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Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, "Yavrularım beni bırakıp gitmeyin" diyerek gözyaşı döktü. (Haber Merkezi)
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