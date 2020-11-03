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Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı

İzmir’de meydana gelen depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Arife Yücel (60) ile torunları Diren (3), Lena (4), Vera (6) ve Feda Yücel (10) için cenaze töreni düzenlendi.

Güncel 03.11.2020, 19:38
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Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı

Lena ve Vera'nın annesi Nilay Yücel, "Yavrularım beni bırakıp gitmeyin" diyerek gözyaşı döktü. (Haber Merkezi)

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