Acil çağrıların yüzde 85’i asılsız!

Elenen çağrılar ile diğer kurumların iş yükünü azaltarak filtrelemenin yapıldığının belirtildiği açıklamada, asılsız çağrı sayısının 48.395 (oran% 85), asıllı çağrı sayısının ise 8.803 (oran %15) olduğu bildirildi.

Bilindiği üzere 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, 27 Ocak 2021’de tarihinde Sağlık, İtfaiye, Jandarma, Orman birimleri ile aktif olarak faaliyete başlamış ve AFAD ve Emniyet’in de 10 Mart’ta sisteme entegresi sağlanmıştı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Acil Çağrı Merkezine gelen toplam çağrılardan 5.182’sı sim kartsız telefon vasıtası ile gelen çağrılardır. Bu hal gerçekten ihtiyacı olan kişilerin arama yapmasını geciktirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, gereksiz arama yapmamalarını istirham etmekteyiz. Çünkü o anda 112’ye ulaşmak isteyen bir vatandaşımızın hakkını ihlal edebileceğimizi hatırdan çıkarmayalım. 112’yi boşuna arama, insanların hayatını karartma” denildi. (Haber Merkezi)

