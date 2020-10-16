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Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim'e kadar uzatıldı

Anadolu Üniversitesi (AÜ), açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt yenileme işlemlerini uzattı.

Güncel 16.10.2020, 02:17
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Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim'e kadar uzatıldı

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.

#Anadolu Üniversitesi #kayıt yenileme
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