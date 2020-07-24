Açıköğretim Sınavı’na 16.542 aday katılacak

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı yönetiminde cumartesi ve pazar yapılacak olan Açıköğretim Kurumları 2. Dönem sınavı öncesi e-konferans yoluyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Geylani, sınav yapılacak ilçelerin İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve sınav yapılacak okul müdürleri katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Sarı, yaptığı açıklamada, sınavın 3 oturum halinde yapılacağını, merkezde 15 okul 684 salonda, Alaca 2 okul 69 salonda, Bayat 2 okul 60 salonda, İskilip 2 okul 68 salonda, Kargı 2 okul 68 salonda, Osmancık 2 okul 73 salonda ve Sungurlu 4 okul 131 salonda olmak üzere toplamda il geneli 29 okul, 1124 salonda 16 bin 542 öğrencinin katılımı ile yapılacağını kaydetti.

Sınava girecek öğrencilere, öğretmenlere ve personele başarı dileyen Yakup Sarı; “Pandemi sürecinden dolayı bu sınavlarda alınacak tedbirler büyük önem arz etmekte. Bakanlığımız tarafından sınav uygulanacak her okula yüzey temizleyici dezenfektan, el dezenfektanı, maske ve koruyucu siper maskenin gönderilmesine başlandı. Her kişiye 3 adet maske oturum öncesinde verilecek. Okul bahçelerine sınava girecek öğrenci haricinde hiç kimse alınmayacak. Sınava girecek olan kişiler bahçede bekletilmeden sınıflara alınacak olup, gerekli tüm sağlık tedbirleri alınmış olup hassasiyet ile çalışmalar devam etmektedir” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)