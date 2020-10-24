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Açıköğretim kayıt işlemleri süresi ikinci kez uzatıldı

Anadolu Üniversitesi açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri kayıt işlemleri süresini 29 Ekim'e uzattı.

Güncel 24.10.2020, 23:51
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Açıköğretim kayıt işlemleri süresi ikinci kez uzatıldı

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce 23 Ekim'e kadar uzatılan açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri 2020-2021 güz dönemi yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 29 Ekim Perşembe günü saat 23.30'da sona erecek.

Öğrenciler, https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini çevrim içi olarak yapabilecek.

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