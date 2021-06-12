“Açık Uçlu Madde Hazırlama” toplantısı

Çorum Ölçme Değerlendirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi” kapsamında eğitim çalışmalarına başladı.

Çorum’da bu kapsamda Zoom programı üzerinden gerçekleştirilen eğitimde “Açık Uçlu Madde Hazırlama” konusu ele alındı.

Çorum genelinde proje kapsamındaki Şehit Emin Güner MTAL, Hasanpaşa MTAL, Alaca MTAL, İskilip MTAL, Osmancık İMKB MTAL ve Sungurlu MTAL' de görev yapan idareci ve öğretmenlerin katıldığı eğitimi Ölçme Değerlendirme Merkezi’nden Yusuf Uslu ve Fatih Abukan verdi. Eğitime yaklaşık 200 civarında öğretmen katılım sağladı.

(Uğur GÖRKEM)

