Açık Öğretim Lisesi ek sınavı 16-20 Ağustos’ta
Alaca Halk Eğitim Merkezi, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınava ait kayıt yenileme işlemlerinin 09-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Güncel 13.08.2021, 22:57
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Alaca Halk Eğitim Merkezi, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınava ait kayıt yenileme işlemlerinin 09-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
Ek sınavın ise 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında online (çevrimiçi) olarak yapılacağını bildiren Alaca Halk Eğitim Merkezi'nden yapılan açıklamada "Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek" denildi.
(Süleyman ERDEN)
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