Açık Öğretim Lisesi ek sınavı 16-20 Ağustos’ta

Alaca Halk Eğitim Merkezi, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınava ait kayıt yenileme işlemlerinin 09-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Ek sınavın ise 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında online (çevrimiçi) olarak yapılacağını bildiren Alaca Halk Eğitim Merkezi'nden yapılan açıklamada "Ek sınava belirtilen tarihler arasında kayıt yenileyen tüm öğrenciler katılabilecek" denildi.

(Süleyman ERDEN)

