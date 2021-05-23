“Açık Kapı”ya 28 bin başvuru

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nün vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulduğu, 2018 yılı Nisan ayından beri birim olarak hizmet verirken 4 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Şube Müdürlüğü’ne dönüştürüldüğü hatırlatıldı.

Valilik tarafından Açık Kapı Şube Müdürlüğü’nün faaliyetleri ve çalışmaları ile ilgili yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

“İçişleri Bakanlığı’nın kamu hizmetlerinde kolay erişimin sağlanması, vatandaşın başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetinin arttırılması amacıyla hayata geçirilmiştir.

Başvuruda bulunacak vatandaşların, Valiliğimize ve eşdeğer uygulama yürüten 13 ilçe kaymakamlığında bulunan Açık Kapı birimlerine yüz yüze başvuru yapmasını sağlamak, onlarla bire bir ilgilenerek taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, çözüm odaklı en kısa zamanda vatandaş memnuniyetini sağlamak esas olmakla birlikte, içinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle elektronik ortamda ya da yazılı olarak da kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile başvuru sahibine yedi iş günü içerisinde bildirilmektedir.

Çorum Valiliği Ek-1 Bina giriş katında bulunan Açık Kapı Bürosuna doğrudan başvurulacağı gibi, https://www.acikkapi.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla da başvuru yapılabilmektedir.

Valiliklere bizzat, web sitesi, mobil uygulama, e-devlet ya da diğer yöntemler ile yapılan başvuruları elektronik sisteme kaydederek ilgili hizmet birimlerine iletmek, başvuruların öngörülen süre içerisinde cevaplandırılmasını sağlamak ve süreci sonuçlandırılıncaya kadar takip etmek, Valiliğe bizzat başvuran vatandaşları karşılamak, vatandaşın talep ve beklentilerine hızlı ve etkin bir şekilde çözüm bulmak, vatandaşın başvurusu esnasında her türlü dilek ve taleplerini dinleyerek başvurusuna ilişkin soruları ayrıntılı olarak cevaplamak, kamu hizmetlerine Dijital Türkiye üzerinden başvuru yapmakta zorluk yaşayan vatandaşlara danışmanlık ve rehberlik etmek, vatandaşın dijital ortama erişimini sağlamak, şehit yakınları, gaziler ile gazi yakınları, altmış beş yaş üstü vatandaşlar, hamileler ve engellilere yönelik danışma ve mihmandarlık hizmetinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak Müdürlüğümüzün görevleridir.

Çorum Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü olarak işimizin niteliği vatandaşa hizmet odaklı olup, “milletin kapısı” sloganıyla herkesi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla, sevgiyle, hoşgörüyle vatandaşın isteklerine cevap verebilmek, problemlerine çözüm ortağı olabilmek için çalışıyoruz” (Haber Merkezi)

