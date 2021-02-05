Açık Kapı’ya 24 bin başvuru

Valilik bünyesinde kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından 2020 yılı faaliyetleri açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, devlet ve vatandaş arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve güveni artırmak amacıyla hayata geçen Açık Kapı projesi 4 Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Çorum’da hizmete başladı.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yapılan açıklamada Açık Kapı bürosunda başvuruların hızlı alınması ve ulaşım kolaylığıyla, güler yüzlü personeliyle Valiliğin Ek-1 bina girişinde yüz yüze, web sitesi, mobil uygulama ve e-devlet uygulaması üzerinden başvuru alındığı belirtilerek şu bilgilere yer verildi:

“7 iş günü içerisinde sonuca ulaştırmaktadır. Ayrıca şehit ve gazi yakınlarımızla beraber 65 yaş üstü vatandaşların da talep, istek ve şikayetlerinde mihmandar görevi yapmaktadır. 2020 yılı içerisinde 15.911’i Merkez İlçe olmak üzere toplamda 24 bin 442 başvuru alan Şube 24 bin 440 başvuruyu zamanında sonucuna kavuşturup vatandaşın taleplerine hızlı ve etkili şekilde cevap vermiştir. Geçtiğimiz yıl içindeki başvuruların 12 bin 209’u e-devlet uygulaması üzerinden yapılırken 10 bin 517’ si web sitemiz olan www.acikkapi.gov.tr adresinden, Bin 553’ü ise mobil uygulamamız üzerinden yapılmış olup tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle şubemiz yüz yüze başvuru alamamıştır.

Ayrıca pandemi döneminde yapılan başvurularda ise Sosyal Yardım konusu öne çıkmaktadır. Milletin kapısı olarak nitelendirdiğimiz Açık Kapı Şube Müdürlüğü vatandaşa etkili ve hızlı çözümler üretmek amacıyla, Valilik ve Kaymakamlıklarda hizmetlerine devam etmektedir”

(Haber Merkezi)

