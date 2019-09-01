Açık havada sinema keyfi

Belediye’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında “Kadeş Meydanı Açıkhava Sinema Günleri” etkinliği düzenlendi.

Sıcak yaz akşamlarına keyif katmak için amaçlanan açık hava sinema günleri, 30 Ağustos Cuma günü Dağ 2 filmiyle başladı. Kadeş Meydanı Açıkhava Sinema Günleri adı altında düzenlenen etkinlikte bir zamanlar sinemada gişe rekorları kıran ve herkesin hafızasında yer alan unutulmaz filmler açık havada izleyicisiyle buluştu.

30 Ağustos’ta başlayan ve bugün sona erecek olan açık hava sinema günlerin ilk gününde Dağ 2, ikinci gün Bizim İçin Şampiyon ve üçüncü gün Kung Fu Panda 3 filmleri izlendi. Bugün Kapıcılar Kralı filmi ile birlikte etkinlik sona erecek. (Emre URAL)