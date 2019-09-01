Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96718
ALTIN
286.929
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0989
EURO
6.4044

Açık havada sinema keyfi

Belediye’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında “Kadeş Meydanı Açıkhava Sinema Günleri” etkinliği düzenlendi.

Açık havada sinema keyfi

Belediye’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında “Kadeş Meydanı Açıkhava Sinema Günleri” etkinliği düzenlendi.

01 Eylül 2019 Pazar 23:46
Açık havada sinema keyfi

Belediye’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında “Kadeş Meydanı Açıkhava Sinema Günleri” etkinliği düzenlendi.

Sıcak yaz akşamlarına keyif katmak için amaçlanan açık hava sinema günleri, 30 Ağustos Cuma günü Dağ 2 filmiyle başladı. Kadeş Meydanı Açıkhava Sinema Günleri adı altında düzenlenen etkinlikte bir zamanlar sinemada gişe rekorları kıran ve herkesin hafızasında yer alan unutulmaz filmler açık havada izleyicisiyle buluştu.

30 Ağustos’ta başlayan ve bugün sona erecek olan açık hava sinema günlerin ilk gününde Dağ 2, ikinci gün Bizim İçin Şampiyon ve üçüncü gün Kung Fu Panda 3 filmleri izlendi. Bugün Kapıcılar Kralı filmi ile birlikte etkinlik sona erecek. (Emre URAL)

İlgili Haberler
Velileri okul telaşı sardı
Velileri okul telaşı sardı
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Binicilik tesisine büyük ilgi
Binicilik tesisine büyük ilgi
TEMA’dan “gönüllü olun” çağrısı
TEMA’dan “gönüllü olun” çağrısı
Alkollü yakalandılar
Alkollü yakalandılar
İş kazasında yaralandılar
İş kazasında yaralandılar

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim