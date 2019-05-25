Açık havada oynamanın ve öğrenmenin tadını çıkardılar

Ortaköy 100. Yıl İlkokulu anasınıfı öğrencileri “okul dışarıda günü” kapsamında sınıflarını dışarı taşıdılar. Anasınıfı öğrencileri, okul bahçesinde önce kahvaltılarını yaparak oyun parkında oyunlar oynadılar, okul bahçesinde yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, yakan top oynadılar ve ip atladılar. Okul bahçesinde scooter ve bisiklet süren öğrenciler, sonrasında resimler yaparak “okul dışarıda günü”nü aktif bir şekilde kutlayıp, dışarıda oynamanın ve öğrenmenin heyecanını yaşadılar.

Okul Müdürü Mustafa İskender Erken, “Okul Dışarıda Günü açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak ve ilham vermek için yapılan küresel bir kampanyadır. Okul Dışarıda Günü’nde dünyanın dört bir yanından binlerce okul sınıflarını dışarıya taşır ve derslerini oyun yoluyla işler. Açık havada öğrenim çocukların sağlığını iyileştirir, öğrenme ile arasındaki ilişkiyi güçlendirir ve çevreleriyle daha kuvvetli bağlar kurmalarını sağlar. Oyun oynamak yalnızca dayanıklılık, ekip çalışması ve yaratıcılık gibi kritik yaşam becerilerini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda çocukların çocukluklarından zevk almalarının merkezinde yer alır. Çünkü oyun, çocukların en önemli uğraşıdır.

Okul Dışarıda Günü'nde sınıfını dışarıya çıkartarak etkinliğimizin gerçekleşmesini sağlayan anasınıfı öğretmenimiz Feray Koyunoğlu İsbir’e, velilerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

(Haber Merkezi)