Açık havada kitap okuma ile farkındalık oluşturdular

Ülke genelinde eş zamanlı yapılan etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Bayrak, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Necdet Durukan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Kadeş Barış Meydanı’nda saat 12.30’da buluşan grup hep birlikte 15 dakika boyunca kitap okudu. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin okuma kültürünü yaymak amacıyla düzenlediği ve bu yıl 11.’si yapılan etkinlikte konuşan İl Halk Kütüphanesi Müdürü Necdet Durukan, açık havadaki etkinlik ile farkındalık oluşturulduğunu bildirdi.

Etkinlikte ayrıca Özejder Sosyal Bilimler Lisesinden 2 öğrenci bir tiyatro tiradını sesli okudu.



(Nurdan AKBAŞ)

