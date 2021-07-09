Açık havada alkışlar Simge’ye

Akustik konserleri büyük ilgi gören Simge, Musa Göçmen Senfoni Orkestrası ile çıktığı Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda deyimin tam anlamıyla ses getirdi.

Babil Sanat organizasyonuyla, Karnaval Medya sponsorluğunda düzenlenen konserin çok başarılı geçtiğini belirten Simge, senfonik ve akustik konserlere devam edeceğini belirtirken, Antalyalıların yoğun ilgisine de teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

