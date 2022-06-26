“Açık Hava Yaz Sinemaları” Kadeş Meydanı’nda başladı

Yaz boyunca ünlü sanatçılarla yaz konserleri düzenleyen Çorum Belediyesi, 3 gün süren Açık Hava Yaz Sinemaları’nın açılışını “Suveydâ” filmiyle yaptı.

Yaz sıcaklarında serin havada, Kadeş Meydanına kurulan dev ekranda sinemamızın en güzel filmlerini izleme şansını elde eden Çorumlulara Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da eşlik etti.

Kadeş Meydanı’nda vatandaşlarla birlikte Suveydâ filmini izleyen Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Çorum Belediyesi yaz etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Yaz konserlerimize bir süre mola vererek sinema günlerini başlattık. Bu nostaljik, anılarımız arasında tatlı bir yer edinecek açık hava sineması etkinliğini 3 akşam peş peşe gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimize Yeşilçam filmlerinde gördükleri eski yaz sineması ortamını yaşatabilmek için patlamış mısır ve gazoz ikramında da bulunuyoruz. Bu güzel ortamı hep birlikte yaşamak için herkesi Kadeş Meydanı’na davet ediyoruz.” dedi.

Açık Hava Yaz Sinemaları etkinliğinde Cumartesi akşamı saat 21.00’de Kesişme İyi Ki Varsın Eren, Pazar akşamı 21.00’de Adanış Kutsal Kavga filmleri sinemaseverlerle buluştu.

(Haber Merkezi)

