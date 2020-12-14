Açık adres tarih oluyor

Türkiye'de, açık adresten kodlu adres sistemine geçilecek. Kargo işlemlerinden devlet kurumlarına adres ibrazına, okul kayıt işlemlerinden e-ticaret alışverişlerine kadar adres bildirimi gereken her yerde, 9 haneli adres kodu kullanılacak. Peki, NVİ kodlu adres sistemi uygulaması ne zaman başlayacak? Adres kodu ne işe yarar?

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı, "Vatandaşlar TC kimlik numarası ve açık adresini söylerken tedirgin oluyor. Bu projeyle 20-66-80-308 diyecek, dokuz rakam bu kadar, 'adres kodu' başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok" dedi.

KODLU ADRES SİSTEMİ NEDİR?

Kodlu adres sistemi 9 rakamdan oluşuyor ve başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Herhangi bir yere gittiğinizde bu kodu belirtmeniz yeterli. Açık adres vermek yerine bu kod sayesinde tüm bilgileriniz sistemde görünmüş olacak. Örneğin PTT ile biri size gönderim yapacak, gönderen kişinin sizin açık adresinizi belirtmesine gerek yok sadece bu kodu söylemesi yeterli olacak.

KODLU ADRES SİSTEMİ NASIL ALINIR? NE ZAMAN GEÇİLECEK?

Çocuğunuzu okula yazdırırken artık adres kodunuzu vereceksiniz. Hepsinin altyapısı bitti, tüm dairelerimizin adres kodu var. PTT Kargo kendi 'web' ara yüzünü oluşturdu, şu an test çalışmaları devam ediyor. Adres kodu henüz e-Devlet üzerinden açılmadı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sitesinden TC kimlik numarası ve birkaç doğrulamayla cep telefonuna adres kodu gelebilecek.