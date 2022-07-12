Acı olay! Muhtarın oğlu canına kıydı
Güncel 12.07.2022, 12:20
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Çorum'da bunalıma giren genç canına kıydı. Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Durucasu köyü muhtarı Ramazan Cankara'nın oğlu Yusuf Cankara’nın silahla yaşamına son verdiği öğrenildi. Acı haber sevenlerini yasa boğdu. Genç yaşta hayata veda eden Cankara'nın cenazesi köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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