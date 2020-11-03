Acı haberler üst üste geliyor: Anne ve ikiz kızları depremde hayatını kaybetti

Çorumlular, İzmir depreminden gelen bir acı haberle daha sarsıldı.

İzmir’de deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Çorum'un Alaca ilçesi Yatankavak köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen İlker Bayat’ın eşi Çağrı Bayat ve ikiz kızları Elif Lina Bayat ve Zeynep Mina Bayat, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

İzmir'de Emrah Apartmanı’nda ikamet eden aileden geriye sadece acılı bir baba kaldı. İlker Bayat’ın deprem anında evde olmadığı öğrenildi.

Baba İlker Bayat’ın vücut geliştirme sporunda şampiyonluk derecesinin bulunduğu öğrenildi. Acılı baba İlker Bayat'ın eşi ve 2 ikiz çocuğunun cenazesi İzmir’de toprağa verildi. Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi de katıldı.

İzmir’deki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Çağrı Bayat, kızları Zeynep Mina ve Elif Lina ile Mukadder Sesver, Dilek Sesver için Bornova Hacılarkırı Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından depremde hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri toprağa verildi. (Haber Merkezi)