Flaş HaberÇORUM FK’DA İMZA ŞOV!
Acemi kasaplar hastaneye koştu
Çorum'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan kişiler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.
Güncel 09.07.2022, 21:04
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Kentte, Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Belediyelerin gösterdiği kesim alanlarına gidenler, kurbanlarını kesti.
Kurbanların kesilmesi sırasında bıçak, satır ve balta ile yaralanan kişilerden bazıları kendi araçlarıyla hastaneye gelirken, bazıları da ambulanslarla hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Sabah saatlerinden itibaren toplam 50 kişi kesim esnasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisin’e başvurdu. Yaralanan kişilerden durumu hafif olanlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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