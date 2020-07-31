Acemi kasaplar hastanelere koştu
Çorum'da Kurban Bayramı'yla birlikte acemi kasaplar da hastanelik oldu.
Güncel 31.07.2020, 21:07 31.07.2020, 21:14
19
Kurbanlıklarını kesmeye çalışan vatandaşlar, kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere koştu.
Çorum'da kurbanlıklarını kesmeye çalışan vatandaşlar, kesim sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelerde tedavi edildi. Başta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere kentteki özel hastanelere yaklaşık 50 kişinin başvurduğu öğrenildi. Yaralanmalar genellikle bıçakla meydana gelirken bazı vatandaşlar ise kurbanlıklardan aldıkları darbe sonucu yaralandı. Yaralananların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
23°
az bulutlu
Namaz Vakti 31 Temmuz 2020
|İmsak
|03:46
|Güneş
|05:29
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:45
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:40