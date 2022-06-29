“Aç kalmamak için 7 bin, birazcık iyi geçinmek için 10 bine ihtiyaç var”

İşte aldığımız bazı cevaplar;

“AÇLIK SINIRININ ALTINDA OLMAMALI”

Bir vatandaş, “Asgari ücret 10 bin lira olmalı açlıktan öleceğiz” derken, başka bir vatandaş asgari ücretin açlık sınırının altında olmaması gerektiğini belirterek, “Asgari ücret 6 bin 319 liranın üstünde olmalı” diye konuştu.

“RABBİM TAYYİP ERDOĞAN’I BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN”

Herkesin evinde çift araba olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Allah bugünümüzü aratmasın, şekersiz yine çay içmiyoruz, yağsız yine yemek yapmıyoruz. Her şey aynı düzen gidiyor, Allah bundan geri koymasın Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin rabbim çok güzel bu günler.” ifadesini kullandı.

‘GEÇİNEMİYORSANIZ ÇALIŞIN’

2 bin 500 lira emekli maaşı alan bir kadın geçinememekten dert yandı: “3 lira 5 lira doyuruyor mu asgari ücret bu şartlarda 10 bin lira olmalı. Hiçbir şeye zam gelmesin fiyatlar artmasın o zaman maaşlarımıza da zam gelmesin. Eskiden bol bol alıyorduk şimdi alamıyoruz.”

Bir gencin araya girerek 65 yaşındaki emekliye ‘Geçinemiyorsanız çalışın’ sözleri ise hayretler içinde bıraktı.