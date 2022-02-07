Abidin Soylu son yolculuğuna uğurlandı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkan Yardımcısı Osman Soylu’nun amcası, Sultan Soylu’nun eşi, Hüseyin, Selma ve Leyla Soylu’nun babaları Abidin Soylu (74) son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 07.02.2022, 18:36
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Rahatsızlığından dolayı Elitpark Özel Hastanesi’nde tedavi gören Abidin Soylu geçtiğimiz Cumartesi günü vefat etti. Merhumun cenazesi Pazar günü Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından Evciyenikışla köyünde (Yeniköy) toprağa verildi.
Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Çağdaş Doğan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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