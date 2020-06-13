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Abide Anıtı yeniden düzenleniyor

Çorum Belediyesi, Çorumlu İstiklal Şehitleri anısına inşa edilen Abide Anıtı'nda onarım ve çevre düzenlemesi çalışması başlattı.

Güncel 13.06.2020, 00:24
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Abide Anıtı yeniden düzenleniyor

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan Abide Anıtı'ndaki çalışmaları inceledi. 

Aşgın, yaptığı açıklamada, anıtın istiklal şehitlerine yakışır hale getirileceğini söyledi. 

Çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Aşgın, "Anıtı hem ecdadımıza hem de Çorum'umuza yakışır hale getiriyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz peyzaj çalışmalarına başladı. Ekiplerimizin gayretiyle anıttaki çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız." dedi. 

#Abide Anıtı
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