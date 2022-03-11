Abdurrahman Uysal babasını kaybetti
İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal'ın babası Hacı Durmuş Uysal vefat etti.
Güncel 11.03.2022, 19:04
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Oda Başkanı Uysal'ın babası Hacı Durmuş Uysal'ın cenazesi Cuma Namazı’na müteakip kılınan cenaze namazının ardından İskilip Avhatyaka Köyü’nde toprağa verildi.
ÇORUMHABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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