Abdurrahman Koçak hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda il müftülüğünün yanı sıra uzun yıllar farklı birçok görevde hizmet ettikten sonra başkanlık müftüsü olarak görevine devam eden Çorumlu Abdurrahman Koçak vefat etti. Abdurrahman Koçak'ın İzmir’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildiği öğrenildi.

ABDURRAHMAN KOÇAK KİMDİR?

10.03.1959 Çorum-Alaca doğumludur. İlkokulu kendi köyünde okudu. 1976 yılında Çorum İmam-Hatip Lisesinden, 1980 yılında Samsun Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. 1981-1988 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı muhtelif okullarda (Ordu-Korgan İmam-Hatip Lisesi, Sakarya Hendek Lisesi, İzmir Seferihisar Ortaokulu olmak üzere) 7.5 yıl öğretmenlik yaptı.

Müftülük sınavları neticesinde 1988 Yılında Kurum değiştirerek Diyanet İşleri Başkanlığına geçti ve sırasıyla 1988-1991 yılları arası Kars-Çıldır İlçe Müftüsü, 1991-1994 yıllarında Tokat Sulusaray İlçe Müftüsü olarak görev yaptı. 5 Mart 2014 tarihinde Muğla Müftülüğü görevine atandı. Koçak Evli ve 3 çocuk babasıdır.

(Haber Merkezi)