Abdullah Yalçın, en güzel hutbeyi okuyan hatip seçildi

Bu kapsamda İl Müftülüğü tarafından din görevlilerine yönelik olarak düzenlenen Etkili Hutbe Sunumu Yarışması’nda İl Müftülüğü merkez cami görevlileri hutbeyi en etkili şekilde okuyabilmek ve il merkezini en güzel şekilde temsil edebilmek için yarıştı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri eşliğinde Merkez Hz. Ömer Camii’nde düzenlenen yarışma İl Müftüsü Muharrem Biçer başkanlığında İl Müftü Yardımcıları Adem Aygül, Fatih Kaya, İl Vaizi Faruk Özdemir, Ulu Camii Baş İmam Hatibi Mustafa Gökmen ve Şehit Mustafa Solak AİHL Meslek dersleri öğretmeni Murat Tiritçi’den oluşan komisyon huzurunda gerçekleşti.

İl merkezinden 4 din görevlisinin katıldığı yarışmayı merkez Bahçelievler Camii İmam Hatibi Abdullah Yalçın birinci olarak tamamladı. Yarışma sonunda yarışmacılara İl Müftülüğünce hediyeler verildi.

(Uğur GÖRKEM)

