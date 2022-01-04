Abdullah Uysal’ın konuşması Meclis’i gerdi

AK Parti Dodurga İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Uysal’ın CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel’i hedef alan konuşması Meclis’te gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Uysal’a ilk tepki CHP’li Suat Atalay’dan geldi. Atalay, “Hani burası siyaset yapma yeri değildi? Şu anda burada yerel gündemi ilgilendirmeyen bir konudan bahsediliyor” dedi.

Atalay’ın konuşması esnasında ise CHP’li Özcan Çetin ile Meclis Başkanı Mehmet Bektaş arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine Bektaş toplantıya 10 dakika ara verdiğini açıkladı.

Aranın ardından konuşan Meclis Başkanı Bektaş, “Birlik ve beraberlik içerisinde bir aile ortamında herkesin konuşmasına saygı duyuyoruz. Meclis’in huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok. Sizlerden istirhamım, konuşmanızı nezaket çerçevesi içerisinde yapmanız. Bağırarak, çağırarak olmaz” dedi.

BEK: “İL GENEL MECLİSİ SİYASET YAPMA YERİ Mİ?”

CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek ise “Biz CHP grubu olarak Çorumlu Hayrettin Karaman’ın ‘Alevi’ye kız verilmez’ sözünü burası yeri değil diyerek gündeme getirmemiştik. Erol Kavuncu’nun ‘CHP’lilerin taşıdığı suyla abdest alınmaz’ şeklindeki paylaşımıyla ilgili de konuşmamıştık. Çünkü bizler yerel siyaset yapıyoruz. İl Genel Meclisi’ne herkes saygılı olsun. Üstelik Özgür Özel Çorum’un milletvekili de değil. Açıklamasında ise bilimsel eğitimin önemine değiniyor. İl Genel Meclisi siyaset yapma yeri mi, değil mi? Önce bunu bilelim ve buna göre hareket edelim” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

