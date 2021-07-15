Abdullah Tayyip Olçok'u unutmadılar

Türkiye Gençlik Vakfı Çorum Temsilcisi Enes Kayabaşı, “Bizler bu vatanın genç evlatları olarak 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini unutmadık ve unutmayacağız. Türkiye Gençlik Vakfı olarak Çorumlu genç şehidimiz Abdullah Tayyip Olçok’u ve tüm şehitlerimizi unutmadık ve unutturmayacağız” dedi.

Abdullah Tayyip Olçok’un babası ile birlikte Boğaziçi Köprüsü’nde şehadet şerbetini içtiğini belirten Kayabaşı, “O gece babasına ‘Sen nereye, ben oraya’ diyerek teslimiyetini gösterdi. Hepsi fedakarhane arkalarına bakmadan yürüdüler” dedi.(Haber Merkezi)

