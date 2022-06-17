Abdullah Kodek’ten mesaj

Mesajında geleceği inşa etmek üzere çaba gösteren Çorum eğitim camiasının bugün 455 okulda 88 bin 905 öğrenci ve 7 bin 141 öğretmeniyle yılı tamamladığını belirten Abdullah Kodek fedakarca görev yapan öğretmenleri çalışmalarından dolayı kutladı.

Bir eğitim yılının daha sonuna gelen öğrencilere de seslenen, çok çalışarak yorulduklarını ve tatili hakettiklerini vurgulayan Kodek; “Tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyor; hepinizi azminiz, gayretiniz ve başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Yeni eğitim öğretim yılına dinlenmiş olarak sizleri bekliyor olacağız” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

