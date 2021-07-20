Abdullah Kodek’ten Kurban Bayramı kutlaması

Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayan Milli Eğitim Müdürü Kodek, bayramın kardeşlik ve birlik olduğunu belirterek sevinç ve mutlulukların paylaşılmasını istedi.

Tüm Çorumluların bayramını kutlayan Kodek yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi: “Bayramlar, insanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine, sevinç ve kederlerin paylaşılarak milletçe el ele, gönül gönüle, dirlik ve düzenliğimizin devamına vesiledir. Kısacası Bayramlarımız millet olma şuurumuzun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir.

İnanç iklimimizin en özel ve manevi açıdan en zengin günlerini içinde barındıran bir Kurban Bayramını daha idrak ediyoruz. Biliriz ki, bayramlar kardeşliktir, birliktir. Biliriz ki, bayramlar acılarımızı yüreğimize gömerek sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır.

Bu duygu ve düşünceler ile Kurban Bayramının insanlığa, ülkemize ve halkımıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm herkesin mübarek Kurban Bayramını en içten duygularımla kutluyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

