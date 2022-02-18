Abdullah Kodek Sungurlu e-sınav merkezini inceledi

Sınav merkezinde konuşan Kodek, merkezin başta ilçe olmak üzere bölgedeki diğer ilçelere hizmet edeceğini ehliyet, açıköğretim, çıraklık, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik gibi birçok sınavın merkezde yapılabilir hale geldiğini dile getirdi.

Kodek ayrıca hemşerilerimizin sınava girmek için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacaklarını, bu nedenle de ciddi bir tasarruf sağlanacağını ifade ederek, e-sınav merkezinin ilçeye kazandırılmasında katkıları nedeni ile Milli Eğitim Bakanlığı ile emeği geçenlere ayrıca teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

