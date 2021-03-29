Abdullah Kodek öğrencinin davetine kayıtsız kalmadı

Bilindiği gibi Yakup Sarı’nın Milli Eğitim Bakanlığı emrine atanmasından boşalan koltuğa Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek atanmış, Kodek daha sonra ilimize gelerek 22 Mart 2021 tarihinde görevine başlamıştı.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, 5. sınıf öğrencisi Aysima Dağdeviren' in davetine icabet ederek öğrenciyi okulunda ziyaret etti.



Okul ziyaretleri kapsamında Dumlupınar İlkokulu ve Dumlupınar Ortaokulu’na giderek, ilimizdeki okul ziyaretlerinin ilkini gerçekleştiren Çorum Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, okul idarecisi ve öğretmenlerden okullardaki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Öğrencilerin kullanacağı ortak alanları ve sınıfları inceleyerek salgın tedbirlerini yerinde kontrol eden Abdullah Kodek, sınıflarda öğrencilerin ders ve etkinliklerine katılarak sohbet etti.

(Haber Merkezi)

