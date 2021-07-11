Abdullah Kodek asaleten atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre bazı bakanlık, kurum ve büyükelçiliklere ilişkin atama yapıldı.

Buna göre Amasya Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü iken Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ataması yapılan Abdullah Kodek’in asaleten ataması da yapıldı.

ABDULLAH KODEK KİMDİR?

22.03.2021 tarihinde Çorum İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlayan Abdullah Kodek, 28.11.1969 tarihinde Amasya’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini 1980-1987 yılları arasında Amasya Merkez İmam Hatip Lisesinde, yükseköğrenimini 1987-1991 yılları arasında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde tamamladı.

1991 yılında Konya ‘da öğretmen olarak meslek hayatına başlayan Abdullah Kodek, 1993-1995 yılları arasında Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü Plevne İlköğretim Okuluna öğretmen olarak atandı. 1995-2000 yılları arasında Amasya Plevne Ortaokulunda Müdür Yardımcılığı, 2000-2005 yıllarında Plevne Ortaokulunda öğretmen olarak çalışmaya devam etti.

2006-2008 yılları arasında Bayram Törenlerinden Sorumlu Formatör Beden Eğitimi Öğretmeni, 2008-2012 yılları arasında Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü, Amasya Turizm Otelcilik Meslek Lisesi ve Amasya Ovasaray Ortaokulunda Okul Müdürlüğü, 2012-2015 tarihleri arasında İnsan Kaynakları ve Sınav hizmetleri biriminden sorumlu Amasya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 14.08.2015 tarihinde Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne atandı.

Abdullah Kodek sırası ile 2008-2015 yılları arasında Amasya Eğitim Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, Yeni Amasya Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, 2015 -2016 Şeyh Hattat Hamdullah Okçuluk Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, 2018 yılında Türkiye Hokey Federasyonu Denetleme Kurul Üyesi olarak görev yaptı. Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, evli ve 3 çocuk babasıdır.”

(Haber Merkezi)

