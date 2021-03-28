Abdullah Gevenkiriş hayata gözlerini yumdu

Emekli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Abdullah Gevenkiriş (61) kansere yenik düştü.

Bir yıldan uzun bir süreden beri böbrek yetersizliği yüzünden tedavi gören ve son üç ay içerisinde aniden tekrar rahatsızlanan ve kanser teşhisi konulan Gevenkiriş yaşam mücadelesini kaybetti.

Ali Gevenkiriş’in kardeşi, Şaduman Gevenkiriş’in eşi, Zekeriya Samet ve Özlem’in ise babası olan Abdullah Gevenkiriş, çevresinde güler yüzlü, dost ve arkadaş canlısı, hayat dolu bir insan olarak biliniyordu.

Gevenkiriş’in cenazesi ikindi namazı sonrası hayata gözlerini açtığı ve çok sevdiği merkeze bağlı Kırkdilim köyünde son yolculuğa uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

