Abdullah Ateş eşini kaybetti

Çorum'un tanınmış şahsiyetlerinden, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Abdullah Ateş’in eşi, Onur Ateş ve Eda Kaya’nın anneleri, Gönül Akyıldız ve Mustafa Çek’in kardeşi, Albayrak İlkokulundan emekli öğretmen Güner Ateş (67) kalp yetmezliği nedeniyle bu akşam vefat etti.

Merhumenin cenazesi yarın (19 Ocak 2022 Çarşamba) Ulucami’de kılınacak ikindi namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.