Abdullah Ağbal hayatını kaybetti

PTT’den emekli Cemal Ağbal, İstanbul'da özel sektörde yatırım danışmanlığı yapan Kenan Ağbal, Çorum Belediyesi personelinden Salih Ağbal ile Gülsüm Özata ve Gazeteci Gülesin Ağbal Demirer’in babaları ve Hakimiyet Gazetesi çalışanlarından Enise Ağbal Üşümüş'ün dedesi Abdullah Ağbal, bir süredir tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün sabah hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi dün öğle namazına müteakiben Ulu Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.