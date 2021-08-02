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Abdullah Ağbal hayatını kaybetti
Çorum’un eski müteahhitlerinden Abdullah Ağbal (86) vefat etti.
Güncel 02.08.2021, 10:23 02.08.2021, 10:30
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PTT’den emekli Cemal Ağbal, İstanbul'da özel sektörde yatırım danışmanlığı yapan Kenan Ağbal, Çorum Belediyesi personelinden Salih Ağbal ile Gülsüm Özata ve Gazeteci Gülesin Ağbal Demirer’in babaları ve Hakimiyet Gazetesi çalışanlarından Enise Ağbal Üşümüş'ün dedesi Abdullah Ağbal, bir süredir tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün sabah hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi dün öğle namazına müteakiben Ulu Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
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