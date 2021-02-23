Abdulkadir Şahiner’den tam destek

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere ilimize gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Ahlatcı Metal Rafinerini ziyaretinde Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın Çorumluların en büyük beklentilerinden biri olan havaalanı konusunda yap, işlet, devret modeliyle Çorum’a müstakil bir havaalanı kazandırabileceklerini aktarması ve Ahlatcı Holding olarak da havaalanı yapımı için 100 milyon TL destek vermeye hazır olduklarını belirtmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahmet Ahlatcı’nın teklifinin yerinde olduğunu belirten Şahiner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; “Sayın Ahmet Ahlatcı’nın teklifine Sungurlu Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde görüşünü belirtti.

(Haber Merkezi)