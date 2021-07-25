Abdulkadir Şahiner’den mesaj

Çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazı olan basının iletişim özgürlüğü ve şeffaf yönetim anlayışının temel unsurlarından olduğunu belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Yazılı, görsel ve sosyal medya gibi farklı kitle iletişim kanallarıyla; toplumun yararını gözeten, bağımsız, tarafsız ve doğru habercilik anlayışını benimseyen ve kamuoyunu haberdar etme görevini ahlaki ilkelerine bağlı kalarak yerine getiren basın, demokratik toplumların vazgeçilmez yapı taşlarını oluşturmaktadır” dedi.

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, mesajını şöyle sürdürdü: “Demokrasinin ve cumhuriyetimizin kökleşmesinde önemli bir yere sahip olan basınımız, tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olmuş, üstlendiğini misyonla sağlıklı toplumların oluşmasına katkı sağlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle ilçemiz, ilimiz ve ülkemizde görev yapan tüm basın çalışanlarının ve basın kuruluşlarının "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı" kutlar,çalışmalarında başarılar dilerim”

(Ömür SOYTEMİZ)

