Abdulkadir Şahiner’den 29 Ekim mesajı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği en büyük atılımlardan olan Cumhuriyetin milletimizin onurlu ve gururlu kurtuluş mücadelesinin bir zaferi olduğunu anlatan Abdulkadir Şahiner, “Tek Millet, tek Bayrak, tek Vatan, tek Devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milletinin sonsuz varlığı ile ilelebet var olacaktır” dedi.

Türk milletinin bugünlere geldiği noktada geçmişi unutmayarak daha da birlik ve beraberlik içinde iç ve dış mihraklara karşı mücadelesini sürdüreceğini belirten Başkan Şahiner mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bundan sonra ki süreçlerde oe ülkemizin karşısına çıkacak, devlet ve milleti yıldırmaya çalışan tüm engelleri aşacağız. Cumhuriyetin ilanıyla başlayan heyecanımız, coşkumuz halen aynı. Her 29 Ekim’de hürriyet, bağımsızlık coşkumuz daha da artarken, Türk Milleti olarak sevincimiz, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. 97 yılın gururu ile bütün vatandaşlarımızın, sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyor ve başta Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi geride kalan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum”

(Haber Merkezi)