Abdulkadir Şahiner’den 27 Mayıs mesajı

27 Mayıs 1960’da demokrasiye müdahale eden ve sivil yönetimi ortadan kaldıran bir darbe yaşandığını kaydeden Şahiner, “Darbe sonucunda demokrasi askıya alındı, yönetime el kondu. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan düzmece bir yargılama sonucu idam edildi. İdam edilen demokrasi şehitlerimiz merhum Adnan Menderes, merhum Fatin Rüştü Zorlu ve merhum Hasan Polatkan'a, tarih boyunca vatanımız, milletimiz, dinimiz, devletimiz için canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Allah aziz şehadetlerini kabul eylesin” dedi. (Haber Merkezi)

