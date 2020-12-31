Abdulkadir Şahiner yeni yılı kutladı

Tüm dünya ve ülkemizin zor bir yılı geride bıraktığını hatırlatan Başkan Şahiner, ülke olarak yaşanan doğal afetler ve salgın sebebi ile zor günler yaşandığını, birlik beraberliğin verdiği güç ve Allah’ın izni ile bu zor günlerin üstesinden gelindiğini bildirdi.

2021 yılının Sungurlu başta olmak üzere Çorum, ülkemiz ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni eden Başkan Şahiner mesajında şu görüşlere yer verdi. “Sungurlu Belediyesi olarak 2020 yılında da her yıl yoğun bir şekilde hemşerilerimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Umutlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda yeni yılda da amaç ve beklentilerimizi hizmet anlamında en iyi şekilde gerçekleştirme adına azim ve kararlılığımız sürecektir.

Sungurlu Belediyesi ailesi olarak sizlerin gücünüzden güç alarak, ilçemizin sorunlarını çözmede, yeni projelerimizle Sungurlu’muzu layık olduğuna yakışır bir ilçe haline getirmekte olan kararlılığımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Yönetim anlayışımızdaki temel ilkelerimizden biri olan “Her şey halkımız ve Sungurlu için” felsefesini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Yapacağımız çalışmalarda, bugüne dek olduğu gibi, Sungurluluların faydalanması birinci önceliğimiz olacak. Şeffaf, adil, katılımcı yönetim anlayışımızı her geçen gün geliştirerek, Sungurlu’nun çıkarı ve yararı doğrultusunda Sosyal Belediyecilik çalışmalarımızla da çıtayı daha da yukarı taşıyacağız”

(Haber Merkezi)