Abdulkadir Şahiner: “Vatandaş artık palavra dinlemekten bıktı”

Başkan Abdulkadir Şahiner, hükumetin ülkenin ciğerlerine kadar işleyen ekonomik krizi görmezden gelmeye devam ettiğini, uydurdukları ‘Her şey yolunda’ sloganı ile de vatandaşa şirin görünmeye çalıştığını ifade etti.

“LİRA PUL OLMUŞ, DEĞERSİZLEŞMİŞ”

Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, AK Parti iktidarının her fırsatta “Biz iktidara gelmeden önce bu ülkede kuyruklar vardı” sözlerini eleştirerek, “Un’un torbası olmuş 320 lira, benzin, mazot, LPG almış başını gidiyor. Eskiden kuyruk vardı ama paramız değerliydi. Şimdi de bakın her köşede kuruş hesabı yapan vatandaşlarımızın oluşturduğu kuyruklar var ve paramız pul olmuş, değersizleşmiş durumda” diye konuştu.

“YAĞI İNTERNETTEN SİPARİŞ VERİYORLAR”

Mevcut hükumetin beceriksizliği yüzünden yaşanan ekonomik sıkıntıların sonucu olarak, özellikle ayçiçeği yağına peş peşe gelen zam yağmuruna tutulduğunu, vatandaşların artık internetten araştırarak ucuz yağ siparişi verdiği bir dönemin yaşandığını kaydeden Şahiner, yakında ekmeğin de internetten sipariş verilmeye başlanabileceğini söyledi.

“BU KIŞ KİMSE ISINAMAYACAK”

Esnaf iflasın eşiğinde, dolar dizginlenemiyor kısaca bu kış kimse ısınamayacak diyen Şahiner, “Malum kış ayı geldi, insanlar evlerinde doğalgazı açtı. Ama korkuyor evdekiler fazla yakmaya. İnsanlar, şimdiden gelecek olan doğal gaz faturasını düşünmeye başladı. Vatandaşları, bu kış faturalar felaket şekilde zorlayacak. Bu kış ısınamayacak insanlar” dedi.

MAZOT VAR! PARA YOK!

Akaryakıt ürünlerinin fiyatlarındaki artış nedeni ile ülkede araç kullanımının artık lüks duruma geldiğini belirten Şahiner yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Kapında araban var, depoda yakıt yok! Benzin istasyonlarında yakıt var! Cebinde yakıt alacak paran yok! Ülke uçuyor. Ama hükumetin söz verdiği gibi değil kapılmış bir ekonomik fırtınaya oradan oraya şuursuzca uçuyor.

İŞ-KUR VAR! İŞ YOK!

İşsizlerin özellikle de gençlerin İŞ-KUR kapılarında oluşturdukları kuyruklar bizleri derinden yaralıyor. Kömürün tonu olmuş 3 bin 500, Un’un torbası 320 lira. Yağ almış başını gidiyor. Eeee İş-Kur önünde kuyruk var bu insanlara iş te verilmiyor”

“VATANDAŞ PALAVRA DİNLEMEKTEN BIKTI !”

Mevcut hükumet artık bu işi götüremez hale geldi diyen Başkan Şahiner, “Vatandaş her gün televizyonlarda, haberlerde palavra dinlemekten bıktı, usandı. Yaptık, ettik. Yapacağız, edeceğiz. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Artık bu ülkenin işini bilen güçlü, istikrarlı kadrolara ihtiyacı var” dedi.

YANDI, BİTTİ, KÜL OLDU !

Açıklamasının sonunda, devlet memuru ve bürokrat olduğunu unutup, hükümetin İl ve ilçe başkanı gibi çalışan şahıslara “köprüden önceki son çıkıştasınız” diye seslenen Şahiner, “Yıllarca bu ülkede baskı, hukuksuzluk, haksızlık yapıldı. Unuttuk mu sanıyorsunuz? Gün az kaldı, hesabını sizde vereceksiniz. Arkanızı dayadığınız, dağ diye gördüğünüz güç yıkıldı, altında kalacaksınız. Aklınızı başınıza alın, almazsanız aklınız da sizi yok edecek. O güvendiğiniz dağ, ‘Yandı, Bitti, Kül Oldu’ Hiç kimse unutmasın ki, bu düzen elbet değişecek. Milletimizin verdiği yetkiye dayanarak bütün engelleri aşmaya devam edeceğiz. Bu necip milletin hakkını, hukukunu kimsenin tekeline bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)