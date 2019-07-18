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Abdulkadir Şahiner taburcu oldu

5 gün önce by-pass ameliyatı olan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner dün taburcu oldu.

Abdulkadir Şahiner taburcu oldu

5 gün önce by-pass ameliyatı olan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner dün taburcu oldu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:17
Abdulkadir Şahiner taburcu oldu

Rutin kontrol için gittiği Ankara Özel Umut Hastanesi'ndeönce anjiyo daha sonra by-pass ameliyatı olan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner dün itibariyle taburcu edildi.

Belediye Başkanı Şahiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tedavi sürecim boyunca ziyarete gelen, telefonla arayan, mesaj gönderen ve en önemlisi dualarını esirgemeyen kadir şinas dostlarımdan Allah razı olsun. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Şahiner'in bundan sonraki süreçte evinde dinleneceği ve tedavisine devam edileceği öğrenildi.

ÇORUM HABER, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e geçmiş olsun dileklerini ileterek biran önce iyileşerek görevinin başına dönmesini temenni eder.

(Volkan SINAYUÇ)

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