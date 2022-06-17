Abdulkadir Şahiner öğrencileri kutladı
Sungurlu Belediye Başkanın Abdulkadir Şahiner, karne alan tüm öğrencileri tebrik ederek mutlu ve güzel bir tatil geçirmelerini temenni etti.
Karne günü nedeniyle bir açıklama yapan Abdulkadir Şahiner, mesajında “Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim hayatlarında bir dönem içerinde ki çalışmalarının karşılığı olan karnelerini aldı. Unutmamak gerekir ki karnelerde yer alan notlar tek başına bir başarı ölçüsü değildir. Karne, çocuklarımızın yalnızca o yıl veya dönem içerisindeki başarılarını gösteren bir cetveldir.
Önemli olan başarı notlarıyla birlikte çocuklarımıza gerekli ahlaki değerleri de kazandırabilmektir. Çocuklarımızın sosyal, zihinsel duygusal ve fiziksel potansiyellerin gelişmesi amacıyla onları en iyi şekilde yetiştirmek öncelikli hedefimiz olmalıdır. İyi bir gelecek için de iyi bir eğitimle olur. Bizler de her zaman olduğu gibi sizlere desteklerimizi esirgemeyeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle karne alan değerli öğrencilerimizi tebrik ediyor, tatilde sevdikleriyle birlikte dolu dolu, eğlenceli, mutlu ve güzel zamanlar geçirmelerini, spor yapmalarını ve bol bol kitap okuyarak tatilin keyfini çıkarmalarını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
(Uğur GÖRKEM)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
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|38
|52
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|38
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|15. Gaziantep FK
|38
|46
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|38
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|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31