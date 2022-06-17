Abdulkadir Şahiner öğrencileri kutladı

Karne günü nedeniyle bir açıklama yapan Abdulkadir Şahiner, mesajında “Öğrencilerimiz eğitim ve öğretim hayatlarında bir dönem içerinde ki çalışmalarının karşılığı olan karnelerini aldı. Unutmamak gerekir ki karnelerde yer alan notlar tek başına bir başarı ölçüsü değildir. Karne, çocuklarımızın yalnızca o yıl veya dönem içerisindeki başarılarını gösteren bir cetveldir.

Önemli olan başarı notlarıyla birlikte çocuklarımıza gerekli ahlaki değerleri de kazandırabilmektir. Çocuklarımızın sosyal, zihinsel duygusal ve fiziksel potansiyellerin gelişmesi amacıyla onları en iyi şekilde yetiştirmek öncelikli hedefimiz olmalıdır. İyi bir gelecek için de iyi bir eğitimle olur. Bizler de her zaman olduğu gibi sizlere desteklerimizi esirgemeyeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle karne alan değerli öğrencilerimizi tebrik ediyor, tatilde sevdikleriyle birlikte dolu dolu, eğlenceli, mutlu ve güzel zamanlar geçirmelerini, spor yapmalarını ve bol bol kitap okuyarak tatilin keyfini çıkarmalarını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

(Uğur GÖRKEM)

