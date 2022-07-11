Abdulkadir Ozulu hastaneye kaldırıldı
Çorum’un kanaat önderlerinden emekli eğitimci-yazar Abdülkadir Ozulu, bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Güncel 11.07.2022, 17:00 11.07.2022, 17:03
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Kentin kültür ve sosyal hayatına araştırma yazıları ve kitapları ile uzun yıllardır önemli katkılar sunan Ozulu’nun rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı tarafından ziyaret edilerek, acil şifa dileklerini ilettiler.
(Volkan SINAYUÇ)
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