Abdulkadir Ozulu ablasını kaybetti
Kahveci esnafından merhum Cemal Tümtürk’ün eşi Rahime Tümtürk (89) hayatını kaybetti.
Güncel 14.12.2020, 22:37
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Kahveci esnafından merhum Cemal Tümtürk’ün eşi Rahime Tümtürk (89) hayatını kaybetti.
Eğitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu’nun ablası, Türk Hava Kurumu Çorum Şubesi’nden emekli Bekir Tümtürk ile Zehra Özkaya ve Zühal Ölçek’in annesi Rahime Tümtürk vefat etti.
Merhumenin cenazesi önceki gün Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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